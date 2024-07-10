Denizli'de Dünya Badminton Günü etkinliği: Travertenler üzerinde badminton oynandı

Spor

Dünya Badminton Günü etkinlikleri kapsamında Denizli'de bir grup sporcu, travertenler üzerinde badminton oynadı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Pamukkale'de bir araya gelen lisanslı sporcular ile özel sporculardan oluşan grup, ören yerinin alt bölümünde oluşturulan portatif sahalarda ve travertenlerin üzerinde badminton oynadı.

Pamukkale'yi gezen turistler de gençlere eşlik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 2024 Hareketlilik Yılı'na dikkat çekmek istedikleri için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.