Denizli'de Halk Oyunları İl Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Denizli'de Halk Oyunları İl Şampiyonası Sonuçlandı

Denizli\'de Halk Oyunları İl Şampiyonası Sonuçlandı

Denizli'de 15 ekipten oluşan 480 sporcu Halk Oyunları İl Şampiyonası'nda farklı kategorilerde performanslarını sergiledi. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

11.03.2024 15:12  Güncelleme: 15:16
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Denizli'de 15 ekipten oluşan 480 sporcu Halk Oyunları İl Şampiyonası'nda farklı kategorilerde performanslarının sergiledi. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Okul Sporları Denizli'de birçok farklı branşta hız kesmeden devam ediyor. 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Halk Oyunları İl Şampiyonası, 10 Mart Pazar günü Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşti. Saat 13.00'te yapılan açılış seremonisinin ardından 15 ekipten 480 sporcunun farklı kategorilerde yarıştığı şampiyona, akşam saatlerinde gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi. Halk Oyunları İl Şampiyonasında Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yarışan ekipler sırayla jüri önünde performanslarını sergiledi. Ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapıldı ve dereceye giren takımlar belirlendi. Sporcu aileleri ve sporseverlerin katılımıyla tribünler dolarken, ekiplerin performansları ayakta alkışlandı.

Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gün boyu gerçekleşen yarışmalar sonunda; Geleneksel Düzenlemesiz ve Geleneksel Düzenlemeli Dal'da, Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren ekipler ödüllerine kavuştu. Düzenlenen tören sonunda şampiyon ekiplere ödüllerini Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Halk Oyunları İl Temsilcisi ve Büyükşehir Belediye Konservatuarı Müdürü Hakan Eyiden takdim ettti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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