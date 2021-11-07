Kırsal mahallede veteran hokey turnuvası düzenlendi

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Denizli'nin Güney ilçesinde yaklaşık 800 nüfuslu kırsal mahalle Eziler'de çoğu mahalle sakinlerinden oluşan 35 ile 72 yaş arasındaki oyuncuların katılımıyla hokey turnuvası organize edildi.

Mustafa Kaçmaz Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Suat Arı'nın çocuklara farklı spor dallarını tanıtma hedefiyle başladığı çalışma sonucu öğrencilerden kurulu takımla Türkiye Kadınlar Hokey 1. Ligi'ne yükselen Eziler, aralarında velilerin de bulunduğu yetişkinlerin halı sahadaki mücadelesine sahne oldu.

Sabancı Vakfı tarafından da Türkiye'nin fark oluşturanları arasına seçilen köyün halı sahasında organize edilen 1. Eziler Köyü Veteran Hokey Turnuvası'na 35 yaş üstü 18 oyuncunun oluşturduğu 4 takım katıldı.

Güney Kaymakamı Osman Acar, Belediye Başkanı Halil Ayhan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun da izlediği ilk maçta Denizli Anadolu Pars ve Güney Eziler takımları 2-2 berabere kaldı.

Beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, köy olarak hokey, ragbi, kriket gibi birçok farklı branşta etkinliklerde bulunduklarını, öğrencilerle başlayan maceraya velilerin de dahil olduğunu söyledi.

Velilerin ve yetişkinlerin hokeye ilgi duyması üzerine onlara da eğitim verdiğini, mahallede çok sayıda kişinin sahaya gelerek denemeler yaptığını anlatan Arı, öğrencilere moral desteği vermek isteyen ailelerle bu sporu öğrenmek isteyenlerin talebi üzerine ilk kez veteran turnuvası düzenlediklerini aktardı.

İbanoğlu: "Tüm köylü sporla tanışmış durumda"

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, köydeki çocukların sporla tanışmasına vesile olan Arı'ya teşekkür ederek, "Böyle küçük adımlar büyüyerek tüm Türkiye'ye yayılıyor. Tüm köylü sporla tanışmış durumda. Bu gibi küçük köylerde bu turnuvaların yapılmasını takdir etmek gerekiyor. Biz de bundan sonra bu tarz organizasyonları desteklemek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Turnuvaya katılan oyunculardan 72 yaşındaki Güllü Salim, verdiği mücadeleyle dikkati çekti.

İlk kez hokey oynayacağı için heyecanlandığını belirten Salim, "Bastonu saha dışında bıraktım ve hokey sopasını elime aldım. Gençlere taş çıkartacağım inşallah. Oğlum burada hakem. Burada hem oyun oynayacağım hem de oğlum Emrullah'a destek vereceğim." ifadelerini kullandı.

45 yaşındaki Döndü Güneş ise kızı Ayşesu'ya destek vermek için bu spora başladığını ve hokeyi çok sevdiğini ifade etti.