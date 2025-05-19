Denizli\'deki Amatör Kulüplerin Tesis Tahsis İhtiyacı Tartışma Yarattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 500 sporcusu bulunan 2 amatör kulüpten 30 yıldır kullandıkları tesislerini boşaltmasını istedi. Tartışmalara neden olan karara tepki için tesislere giden İlçe Başkanı İlmi Köse, "Spor dairesi yapacak yer mi bulamadınız? Denizlispor'a vermediğiniz gibi amatör spora da destek vermeyin!" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 500 sporcusu bulunan İncilipınargücü ve İstiklalspor amatör kulüplerinden 30 yıldır kullandıkları, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi tesislerini boşaltmalarını istedi. Doğan Demircioğlu Sosyal Tesisleri'nde faaliyet gösteren iki kulübe gerekçe olarak, binanın Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı'na tahsis edilecek olması gösterildi.

Amatör spor camiasında tepkilere neden olan kararın ardından tesislere giden İYİ Parti Pamukkale İlçe Başkanı İlmi Köse, Denizli Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine tepki gösterdi. Köse, "Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Doğan Demircioğlu Sosyal Tesisleri'nde faaliyet gösteren İncilipınargücü ve İstiklalspor amatör kulüplerinden, tesisin Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı'na ihtiyaç olduğu gerekçesi ile boşaltılmasını istemişler. Bu tesiste, amatör branşlarda yüzme, futbol ve basketbol olacak şekilde 500 öğrencisi bulunmaktadır. Biz idareciler olarak çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına sportif faaliyetleri artırmamız gerekirken, mevcudu dağıtma yolunu seçmemizin doğru değildir. Sosyal belediyecilik anlayışı ile yola çıkan anlayışın, sosyal anlayıştan uzak eylemlerde bulunması oldukça üzüntü vericidir" diye konuştu.

"Denizlispor'a vermediğiniz destek gibi amatörlere de destek vermeyin!"

Bu durum karşısında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan kamuoyunun merak ettiği bazı soruları cevaplamasını isteyen Köse, "Sosyal belediye, amatör ruh ve halkımız nezdinde önem arz etmektedir. Doğan Demircioğlu Yerleşkesi'nde faaliyet gösteren amatör kulüpler bünyesindeki 500 çocuğumuzun nerede spor yapacakları konusunda yer tahsisi yaptınız mı? Spor Daire Başkanlığı'nı yapacak başka bir yer bulamadınız mı? Spor Daire Başkanınızın bu yerleşkedeki yöneticiler ile şahsi bir husumeti mi var? Spora ve sporculara verdiğiniz önem sözde değil özde ve fiiliyatta olması gerekir. Denizlispor'a vermediğiniz desteği, amatör sporlara da vermeyecek misiniz? Spor kardeşliktir, spor birleştiricidir. Spor bir şehrin markasıdır. Ülkemizin son dönemlerde yaşadığı ayrışmaların sportif faaliyetler ile ortadan kalkacağını bilmemiz gerekiyor. Spor, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en kolay yoludur. Denizlispor'a vermediğiniz destek gibi amatör spora da destek vermeyin!" şeklinde konuştu. - DENİZLİ