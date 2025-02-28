Denizli Emniyeti Halı Saha Turnuvasında İlerliyor

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Denizli Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. yılına özel düzenlenen halı saha turnuvasında İzmir ve Muğla'yı mağlup ederek yoluna devam ediyor.

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 81 İl Emniyet Müdürlükleri Halı Saha Turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü, turnuvanın İzmir ayağında sahaya çıkarak rakipleri karşısında önemli galibiyetler elde etti. İzmir'de oynanan iki karşılaşmada İzmir ve Muğla Emniyet takımlarını mağlup eden Denizli Emniyet Müdürlüğü, turnuvada yoluna emin adımlarla devam ediyor. Gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken ekip, kalan maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. - DENİZLİ