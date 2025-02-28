Denizli Emniyeti Halı Saha Turnuvasında İlerliyor - Son Dakika
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Denizli Emniyeti Halı Saha Turnuvasında İlerliyor

Denizli Emniyeti Halı Saha Turnuvasında İlerliyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü, halı saha turnuvasında İzmir ve Muğla'yı yenerek devam ediyor.

28.02.2025 16:17
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Denizli Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. yılına özel düzenlenen halı saha turnuvasında İzmir ve Muğla'yı mağlup ederek yoluna devam ediyor.

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 81 İl Emniyet Müdürlükleri Halı Saha Turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü, turnuvanın İzmir ayağında sahaya çıkarak rakipleri karşısında önemli galibiyetler elde etti. İzmir'de oynanan iki karşılaşmada İzmir ve Muğla Emniyet takımlarını mağlup eden Denizli Emniyet Müdürlüğü, turnuvada yoluna emin adımlarla devam ediyor. Gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken ekip, kalan maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Emniyeti Halı Saha Turnuvasında İlerliyor - Son Dakika

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