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Denizli Fenerbahçeliler Derneği 2. Yaşını coşkuyla kutladı - Son Dakika

Denizli Fenerbahçeliler Derneği 2. Yaşını coşkuyla kutladı

21.02.2022 08:21
Denizli Fenerbahçeliler Derneği 2. Yaşını coşkuyla kutladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Fenerbahçeliler Derneği ikinci yaşını, çok sayıda üyesinin katıldığı etkinlikte coşkuyla kutladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Fenerbahçeliler Derneği ikinci yaşını, çok sayıda üyesinin katıldığı etkinlikte coşkuyla kutladı.

Denizli'de 2 yıl önce faaliyetlerine başlayan Fenerbahçeliler Derneği, dernek üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte ikinci kuruluş yıldönümünü kutladı. Dernek üyelerinin aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, üyelere hediye edilen atkılar renkli görüntüler oluşturdu.

Denizli Fenerbahçeliler Derneği'ni 2. yaşında yalnız bırakmayan üyelere teşekkür eden Dernek Başkanı Erhan Balaman, "Bu etkinlikler dernek üyelerimizin birbiriyle etkileşimi sağlamak ve aidiyet duygularını artırmak anlamında çok etkili oluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında, Dr. Serkan Karaismailoğlu'nu 11 Mart günü şehrimizde ağırlayarak bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Kadınlar ve erkekler olarak birbirimizi nasıl daha iyi anlarız konusunu esprili üslubu ve bilim insanı kimliğiyle Serkan hocamızdan dinleyeceğiz. Bu etkinlik sadece Fenerbahçe taraftarlarının değil tüm halkımızın davetli olduğu bir etkinliktir. Denizli Fenerbahçeliler Derneği olarak, işin fanatizm boyutundan uzak kalıp toplumun gelişimine katkı sağlayacak işler yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki aylarda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minik kalplerle buluşturacak olduğumuz çok çok anlamlı bir projeyi de halkımızla paylaşacağız" dedi. - DENİZLİ

Denizli Fenerbahçeliler Derneği 2. Yaşını coşkuyla kutladı
Denizli Fenerbahçeliler Derneği 2. Yaşını coşkuyla kutladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli Fenerbahçeliler Derneği 2. Yaşını coşkuyla kutladı - Son Dakika Spor


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