Denizli İdman Yurdu 1959, 4. haftada 2 puanda kaldı, transfer hataları sıkıntıya itti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli İdman Yurdu 1959, 4. haftada 2 puanda kaldı, transfer hataları sıkıntıya itti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli İdman Yurdu 1959, 4. haftada 2 puanda kaldı, transfer hataları sıkıntıya itti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Nesine 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Kepezspor ile 0-0 berabere kalan Denizli İdman Yurdu 1959, 2 puanda kalarak moralleri bozdu. Kurucu Başkan İbrahim Gürel, transfer hataları nedeniyle takımın büyük sıkıntı yaşadığını ve 4. haftada gelinen durumun bunu gösterdiğini söyledi.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve 4. hafta itibariyle 2 puanla ligin alt sıralarında kalan Denizli İdman Yurdu 1959'da kötü gidişat hayal kırıklığına neden oldu.

3. Lig 2. Grup 4. Hafta maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kepezspor Futbol A.Ş. ile karşılaşan ve sahadan 0-0'lık sonuçla ayrılarak 2 puanda kalan Denizli İdman Yurdu 1959'da 4 haftada sadece 2 puan alınabilmesi moralleri bozdu.

Ligin 4. Haftasında oynanan Kepez Belediyespor maçını tribünden izleyen Kurucu Başkan ve mevcut Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, transfer döneminde yaşananların cezasını çektiklerini söyledi.

Başkan Gürel, Kepezspor maçının mutlak kazanılması gerektiğine dikkat çekerek; "Kendi sahamızda oynanan ve mutlak kazanmamız gereken maça baskılı başladık. Ancak ileri uçtaki gol ayaklarımızla sonuca gidemedik. Çünkü yapılan transferler ortada, transferlerin kalitesi ortada. Daha önce de söylediğim gibi transfer hatalarından dolayı takım büyük sıkıntı yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Zaten 4. Hafta itibariyle gelinen durum da bunu ispatlıyor" dedi.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonuİbrahim GürelDenizliFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni poz “Yaz uzatmalarda“ Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz! "Yaz uzatmalarda"
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
12:57
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam
Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
12:54
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
12:26
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 13:03:07. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli İdman Yurdu 1959, 4. haftada 2 puanda kaldı, transfer hataları sıkıntıya itti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei