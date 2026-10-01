Denizli İdman Yurdu 1959, 4. haftada 2 puanda kaldı, transfer hataları sıkıntıya itti

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve 4. hafta itibariyle 2 puanla ligin alt sıralarında kalan Denizli İdman Yurdu 1959'da kötü gidişat hayal kırıklığına neden oldu.

3. Lig 2. Grup 4. Hafta maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kepezspor Futbol A.Ş. ile karşılaşan ve sahadan 0-0'lık sonuçla ayrılarak 2 puanda kalan Denizli İdman Yurdu 1959'da 4 haftada sadece 2 puan alınabilmesi moralleri bozdu.

Ligin 4. Haftasında oynanan Kepez Belediyespor maçını tribünden izleyen Kurucu Başkan ve mevcut Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, transfer döneminde yaşananların cezasını çektiklerini söyledi.

Başkan Gürel, Kepezspor maçının mutlak kazanılması gerektiğine dikkat çekerek; "Kendi sahamızda oynanan ve mutlak kazanmamız gereken maça baskılı başladık. Ancak ileri uçtaki gol ayaklarımızla sonuca gidemedik. Çünkü yapılan transferler ortada, transferlerin kalitesi ortada. Daha önce de söylediğim gibi transfer hatalarından dolayı takım büyük sıkıntı yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Zaten 4. Hafta itibariyle gelinen durum da bunu ispatlıyor" dedi.