Denizli İdman Yurdu'nda Okan Kayhan'ın yerine Eser Kardeşler göreve getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli İdman Yurdu'nda Okan Kayhan'ın yerine Eser Kardeşler göreve getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli İdman Yurdu\'nda Okan Kayhan\'ın yerine Eser Kardeşler göreve getirildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Nesine 3. Lig 2. Grup ekibi Denizli İdman Yurdu 1959, teknik sorumlu Okan Kayhan'ın yerine deneyimli çalıştırıcı Eser Kardeşler'i getirdi. 62 yaşındaki Kardeşler, 25 Eylül 2026'da Haluk Ulusoy tesislerinde takımın başında ilk idmanına çıktı.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959'da Teknik Sorumlu olarak görev yapan Okan Kayhan'ın yerine deneyimli çalıştırıcı Eser Kardeşler getirildi. Kardeşlerin takım ile birlikte çalışmaya başladığı öğrenildi.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve 3. Hafta itibariyle 1 puanda kalarak hayal kırıklığı yaşatan Denizli İdman Yurdu 1959'da Okan Kayhan'ın yerine Teknik sorumlu olarak deneyimli çalıştırıcı Eser Kardeşler getirildi. Daha önce de kurucu başkan ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürel'in transferlerdeki başarısızlıkları nedeniyle istifasını istediği Okan Kayhan'ın yerine gelen 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı 25 Eylül 2026 tarihinde Haluk Ulusoy tesislerinde takımın başında ilk idmanına çıktı. Kardeşler 2025-2026 futbol sezonunda Bursa Süper Amatör Lig takımlarından Mustafa Kemal Paşa Belediyespor 'da teknik sorumlu olarak görev yapmıştı. Kurucu başkan ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürel'in istifasını istediği teknik sorumlu Okan Kayhan'ın görevinden ayrılmasından sonra gözler Gürel'in transferlerdeki tutumu nedeniyle be başarısızlığı nedeniyle görevi bırakmasını istediği Sportif Direktör Selçuk Göçmen'e çevrildi.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuHaluk UlusoyDenizliFutbolKayhanEylülSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
14:07
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
13:48
Galatasaray’ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı Nedeni kahretti
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti
13:24
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi Tüyler diken diken
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:32:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Denizli İdman Yurdu'nda Okan Kayhan'ın yerine Eser Kardeşler göreve getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei