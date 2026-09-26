Denizli İdman Yurdu\'nda Okan Kayhan\'ın yerine Eser Kardeşler göreve getirildi

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959'da Teknik Sorumlu olarak görev yapan Okan Kayhan'ın yerine deneyimli çalıştırıcı Eser Kardeşler getirildi. Kardeşlerin takım ile birlikte çalışmaya başladığı öğrenildi.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve 3. Hafta itibariyle 1 puanda kalarak hayal kırıklığı yaşatan Denizli İdman Yurdu 1959'da Okan Kayhan'ın yerine Teknik sorumlu olarak deneyimli çalıştırıcı Eser Kardeşler getirildi. Daha önce de kurucu başkan ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürel'in transferlerdeki başarısızlıkları nedeniyle istifasını istediği Okan Kayhan'ın yerine gelen 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı 25 Eylül 2026 tarihinde Haluk Ulusoy tesislerinde takımın başında ilk idmanına çıktı. Kardeşler 2025-2026 futbol sezonunda Bursa Süper Amatör Lig takımlarından Mustafa Kemal Paşa Belediyespor 'da teknik sorumlu olarak görev yapmıştı. Kurucu başkan ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürel'in istifasını istediği teknik sorumlu Okan Kayhan'ın görevinden ayrılmasından sonra gözler Gürel'in transferlerdeki tutumu nedeniyle be başarısızlığı nedeniyle görevi bırakmasını istediği Sportif Direktör Selçuk Göçmen'e çevrildi.