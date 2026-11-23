Nesine 3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında sahasında Uşakspor'u konuk eden Denizli İdman Yurdu 1959 SK, rakibine 2-0 mağlup oldu. Konuk ekip Halil Ertürk ve Yakup Anıl Karadağ'ın golleriyle galibiyete uzanırken, kırmızı-beyazlılar 8 puanla düşme hattından çıkamadı

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta mücadelesinde Denizli İdman Yurdu 1959 SK, kendi sahasında Uşakspor'u ağırladı. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Emir Can Karaçalı yönetti. Mücadelenin 14. dakikasında konuk ekipte Halil Ertürk fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Denizli İdman Yurdu 1959 SK, erken gelen golün ardından beraberlik için yüklenirken, 23. dakikada Uşakspor'dan Efecan Barlık penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlk yarı Uşakspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı İkinci yarıda puan arayan ev sahibi ekibin çabaları sonuç vermezken, Uşakspor oyunu kontrol altında tuttu. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Yakup Anıl Karadağ sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

Denizli deplasmanından üç puanla ayrılan Uşakspor ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti. Evinde puan bırakan Denizli İdman Yurdu 1959 SK, ise 8 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.