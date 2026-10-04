Denizli İdmanyurdu 5 haftadır galibiyet yüzü görmedi, 2 puanla düşme hattına indi - Son Dakika
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Denizli İdmanyurdu 5 haftadır galibiyet yüzü görmedi, 2 puanla düşme hattına indi

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Denizli İdmanyurdu, ilk 5 haftada galibiyet alamadı; son olarak deplasmanda Eskişehir Anadolu Spor'a 2-0 yenilerek 2 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlılar son 4 maçta gol atamadı ve kalesinde 9 gol görerek düşme hattına indi.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu, ilk 5 haftada galibiyet yüzü göremedi. Son olarak deplasmanda Eskişehir Anadolu Spor'a 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, 3'üncü yenilgisini alarak 2 puanda kaldı. Bu periyotta Altay'la 1-1 (D), Kepez Spor'la 0-0 berabere kalan Denizli temsilcisi; Bursa Yıldırımspor'a 2-0, Gaziemirspor'a 5-0 (D), Eskişehir Anadolu Spor'a ise (D) 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Ligdeki ilk ve tek golünü ilk hafta Altay'a atan Denizli İdmanyurdu, rakip fileleri sarsamadığı son 4 karşılaşmada kalesinde 9 gol görerek düşme hattına demir attı.

Kaynak: DHA
EskişehirDenizliFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli İdmanyurdu 5 haftadır galibiyet yüzü görmedi, 2 puanla düşme hattına indi - Son Dakika
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