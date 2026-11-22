3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında yer alan Denizli İdmanyurdu evinde Uşakspor'a 2-0 kaybetti. Konuk Uşakspor, 14'üncü dakikada Halil'in golüyle öne geçti. Kırmızı-siyahlılarda 23'üncü dakikada Efecan penaltı atışından yararlanamadı ve ilk devre konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Uşakspor dakikalar 90'ı gösterdiğinde Yakup Anıl ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. Uşakspor, Denizli deplasmanında kazanıp 2'de 2 yaptı. Uşak ekibi 13 puana yükselirken, Denizli İdmanyurdu 8 puanla ateş hattında kaldı.