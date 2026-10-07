Denizli İdmanyurdu, Türkiye Kupası'nda yarın saat 17.00'de Serikspor'u konuk edecek

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamayıp 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Denizli İdmanyurdu, yarın Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Serikspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Denizli temsilcisi 2'nci Lig'de yer alan rakibini eleyerek moral tazelemeye çalışacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda kazanan taraf kupada yoluna devam edecek. Normal sürede eşitlik olursa tur atlayan takımı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü, yine beraberlik halinde ise seri penaltılar belirleyecek.