Denizli İdmanyurdu Yeni Sezona Hazırlanıyor

Yeni sezonda TFF Nesine 3. Lig 4. Grupta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu, yeni sezon çalışmalarına ara vermeden günde çift antrenman ile devam ediyor. Antreman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Özcan Sert, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bizi hem karakter hem de oyun anlamında temsil edebilecek 5-6 oyuncu daha transfer ederek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Yeni sezonda TFF Nesine 3. Lig 4. Grupta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu, yeni sezon çalışmalarına ara vermeden günde çift antrenman ile devam ediyor. Teknik Sorumlu Özcan Sert hazırlık sürecinin ilk etabı olan Denizli'deki çalışmaları tamamladıklarını belirterek 5 Ağustos Salı günü ikinci etap kampı için Afyon'a gideceklerini söyledi. 2025-2026 sezonunda TFF Nesine 3. Lig 4. Grupta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu, yeni sezon hazırlıklarının Denizli bölümünü Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda yaptığı son çalışma ile tamamladı. Teknik Sorumlu Özcan Sert nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

"Çalışmalarımız gayet verimli geçiyor"

Yeni sezon hazırlıkları ve transfer süreci ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Özcan Sert, Denizli'de iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerine dikkat çekerek "Çalışmalarımız gayet verimli geçiyor. Çalışmalara 18 Temmuz'da başlamıştık. İkinci haftanın sonuna geldik. Bu gün yapacağımız çift antrenmanla birlikte takıma 3 gün izin vereceğiz. Beklediğimiz gibi güzel verimli bir hazırlık dönemi oldu "dedi.

"Denizli'mizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Son katılan oyuncularla birlikte 14 yeni transferimiz oldu diyen Teknik Sorumlu Sert, "Alt yapıdan katılan gençlerimiz var. Seçmelerden, denemelerden kazandığımız oyuncular var. Buradan kamp kadrosunu belirleyerek Pazartesi günü Denizli'de toplanıp antrenman yaptıktan sonra Salı günü Afyon kampına gideceğiz. İki etap şeklinde kamp yapıp döndüğümüzde artık lig haftasına girmiş olacağız. Denizli şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor"

Yeni kurulan bir takım olduklarına vurgu yapan Sert, "Biz yeni kurulan bir takımız. 3. Lige yeni çıkmış bir takımız. 3. Lig kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bizi hem karakter hem de oyun anlamında temsil edebilecek 5-6 oyuncu daha transfer ederek yolumuza devam edeceğiz. Transfer çalışmalarımız aynı saha çalışmalarımız gibi devam ediyor. Bu konuda başkanımız, yönetim kuruluyla birlikte müthiş bir efor sarf ediyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum "ifadelerini kullandı. - DENİZLİ