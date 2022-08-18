Denizlispor taraftarıyla buluşacağı maçta galibiyet hedefliyor

DENİZLİ(İHA) – A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Spor Toto 1.Ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor maçını kazanarak, taraftarlara ilk iç saha maçında galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan A. Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz yaptığı yazılı açıklamada, sezonun iç sahadaki ilk maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade etti. Eyüpspor maçında eksiklere rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ancak sahadan tek golle mağlup ayrıldıklarını belirten Mehmet Uz, "Yaptığı transferlerle dikkat çeken rakibimiz karşısında puan alabilecek bir oyun sergiledik ancak istediğimizi alamadık. Bu maç geride kaldı. Teknik heyet ve oyuncularımız bu maçın değerlendirmesini yapacaktır" dedi.

"Lig uzun bir maraton ve daha en baştayız"

Sezonun ilk iç saha maçında Pazartesi günü konuk edecekleri Çaykur Rizespor maçını kazanarak puanla tanışacaklarına inandığını ifade eden Uz, "Takımımız iyi çalışıyor. Biz teknik ekip ve oyuncularımıza hep inandık hep güvendik. Aynı güven ve inancımızı da sürdürüyoruz. Çaykur Rizespor maçını kazanarak taraftarlarımıza ilk buluşmamızda galibiyet hediye etmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan da ilk maçta takımı yalnız bırakmamalarını ve bugüne kadar verdikleri desteği sürdürmelerini bekliyoruz. Lig uzun bir maraton ve daha en baştayız. Geçen sezon yakaladığımız birlik beraberlik ortamının bizi hedefimize nasıl ulaştırdığını gördük. Bunu yine başaracağımızdan eminim" şeklinde ifade etti. - DENİZLİ