Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan A. Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip, yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde kampa girecek. Yarın akşam yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak olan A. Denizlispor'da, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu , Djedje ve Erdal Akdari ile lisans işlemleri henüz tamamlanamayan İlhan Depe bu maçta forma giyemeyecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizlispor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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