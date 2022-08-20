4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor

20.08.2022 14:24
4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ (İHA) – Takımında 4 eksik oyuncu bulunan A. Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

DENİZLİ (İHA) – Takımında 4 eksik oyuncu bulunan A. Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan A. Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip, yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde kampa girecek. Yarın akşam yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak olan A. Denizlispor'da, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal Akdari ile lisans işlemleri henüz tamamlanamayan İlhan Depe bu maçta forma giyemeyecek. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizlispor galibiyete odaklandı Denizlispor galibiyete odaklandı Ç. Rizespor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü Ç. Rizespor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA

Denizlispor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:49 Roma Devri'nden kalan Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 14:24:29. #1.11#
SON DAKİKA: 4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement