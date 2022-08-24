Denizli'de zaferin 100. yılında turnuvalar düzenlenecek - Son Dakika
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Denizli'de zaferin 100. yılında turnuvalar düzenlenecek

24.08.2022 08:34
Denizli'de zaferin 100. yılında turnuvalar düzenlenecek

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde satranç, futbol ve tenis turnuvası düzenleyecek.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde satranç, futbol ve tenis turnuvası düzenleyecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Gençlerimiz için gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle spor kültürünü aşılamak istiyoruz. Düzenlenecek olan turnuvamıza tüm genç sporcularımızı bekliyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Merkezefendi'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Merkezefendi'yi sporun merkezi haline getirmek ve yeni sporcular kazanmak için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, Büyük Zafer haftasında futbol, satranç ve tenis turnası düzenliyor. Düzenlenen turnuvalara Merkezefendi'de ikamet eden ve başvuru şartlarını karşılayanlar katılabilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklara sürüklenmemesi ve onları kötü alışkanlıklardan kurtarmak adına spora önem veriyoruz. Spora desteklerimiz her zaman devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Her gence spor yapmayı aşılayacağız. Merkezefendi'de spor yapmayan genç kalmayacak. Çocuklarımızı spora teşvik ettikçe gençlerimizdeki yetenekleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Futbol turnuvasına 6 belediye katılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi, 6 belediyenin bünyesinde açılan Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören öğrenciler arasında turnuva düzenleyecek. Futbol Turnavası 27 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp 18.00'a kadar sürecek. Futbol Turnuvası'na Merkezefendi, Honaz, Bozkurt, Serinhisar, Babadağ ve Dazkırı belediyeleri katılacak.

Gençler satranç turnuvası'nda karşı karşıya gelecek

Merkezefendi Belediyesi tarafından satranç turnuvası da düzenlenecek. Turnuva 29 Ağustos Pazartesi günü saat 13.30'da başlayıp 31 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'da bitecek. Teraspark AVM Satranç Turnuvası Salonu'nda gerçekleştirilecek satranç turnuvası 8 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ve açık kategori olmak üzere üç kategoriden oluşuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası'na katılmak isteyenler, www.denizli.tsf.org.tr adresinden başvuru yapabilecekler. Son başvuru tarihi ise 28 Ağustos Pazar günü saat 17.00'ye kadar.

Kursiyerler tenis turnuvası'nda rekabet edecek

Merkezefendi Yaz Spor Okulu Kursiyerleri arasında düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası başlıyor. 23 Ağustos Salı günü saat 10.00'da başlayacak olan Tenis Turnuvası 27 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'a kadar sürecek. Düzenlenen turnuvada Yaz Spor Okulu öğrencileri arasında kurulacak takımlar karşı karşıya gelecek. Turnuva sonunda her sporcuya madalya verilecek. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de zaferin 100. yılında turnuvalar düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de zaferin 100. yılında turnuvalar düzenlenecek - Son Dakika
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