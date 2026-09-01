Denizli'nin Horozkentspor'unda İsmail Özçakmak dönemi: 1. Lig'de kalıcı olma hedefi ve altyapı atağı - Son Dakika
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Denizli'nin Horozkentspor'unda İsmail Özçakmak dönemi: 1. Lig'de kalıcı olma hedefi ve altyapı atağı

Denizli\'nin Horozkentspor\'unda İsmail Özçakmak dönemi: 1. Lig\'de kalıcı olma hedefi ve altyapı atağı
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Denizli'yi Kadınlar 1. Lig'de temsil edecek Horozkentspor'da başkanlık görevine İsmail Özçakmak getirildi. Yeni yönetim, 2026-2027 sezonunda ligde kalıcı olmayı ve Denizlili genç yetenekleri Türk kadın futboluna kazandırmayı hedefliyor. Kulüp, 2009-2012 doğumlu futbolculara 1. Lig deneyimi kazandırırken, U13, U15 ve U17 takımlarını güçlendirecek ve Ocak ayında başlayacak U17 Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir derece elde etmek istiyor.

Denizli'yi Kadınlar 1. Lig'de temsil edecek Horozkentspor'da başkanlık görevine İsmail Özçakmak getirildi. Yeni yönetim, 2026-2027 sezonunda ligde kalıcı olmayı hedeflerken, Denizlili genç yetenekleri Türk kadın futboluna kazandırmak için altyapı çalışmalarına da ağırlık verecek.

Denizli'yi Kadınlar 1. Lig'de temsil edecek Horozkentspor'da başkanlık görevine İsmail Özçakmak getirildi. Yeni yönetim, 2026-2027 sezonunda ligde kalıcı olmayı ve Denizlili genç yetenekleri Türk kadın futboluna kazandırmayı hedefliyor.

Horozkentspor'da yeni sezonun yol haritası belli oldu. Başkan İsmail Özçakmak yönetiminde çalışmalarını sürdürecek olan kulüp, kadrosunda Denizlili oyunculara ağırlık verirken, 2009-2012 doğumlu genç futbolculara da 1. Lig deneyimi kazandıracak. Kulübün önemli hedeflerinden biri ise U17 Türkiye Şampiyonası. Ocak ayında başlayacak şampiyonada başarılı bir derece elde etmek isteyen Horozkentspor, altyapıda da U13, U15 ve U17 takımlarını güçlendirecek.

Yeni Başkan İsmail Özçakmak, kulübün önceki dönemine teşekkür ederek, "Özkan Ceylan Hocamızın bıraktığı bayrağı en iyi şekilde temsil ederek, Denizli'mizin kızlarıyla bu mücadeleye devam edeceğiz. Hedefimiz net, 1. Lig'de kalıcı olmak, altyapıyı güçlendirmek ve Denizli'nin kızlarıyla geleceğe yürümek" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'nin Horozkentspor'unda İsmail Özçakmak dönemi: 1. Lig'de kalıcı olma hedefi ve altyapı atağı - Son Dakika

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