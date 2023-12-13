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Denizli'nin ilk lisanslı atıcılık hakemi Hülya Emiroğlu - Son Dakika
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Denizli'nin ilk lisanslı atıcılık hakemi Hülya Emiroğlu

Denizli'de yaşayan Hülya Emiroğlu, 19 yıldan bu yana Türkiye Avcılık Atıcılık Federasyonu'nun ulusal kadın hakemi olarak atışları yönetiyor. Emiroğlu, atıcılık sporuna olan ilgisini Denizli Çevre Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Ekrem Emiroğlu sayesinde keşfettiğini belirtti ve gelecekte de hakemlik yapmaya devam edeceğini söyledi.

Denizli\'nin ilk lisanslı atıcılık hakemi Hülya Emiroğlu
13.12.2023 - 16:20,
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Denizli'nin ilk lisanslı atıcılık hakemi Hülya Emiroğlu, 19 yıldan bu yana Türkiye Avcılık Atıcılık Federasyonunun ulusal kadın hakemi olarak atışları yönetiyor.

Denizli'de yaşayan 2 çocuk annesi 55 yaşındaki Hülya Emiroğlu, 19 yıldan bu yana Türkiye Avcılık Atıcılık Federasyonunun kadın hakemi olarak ülke genelinde düzenlenen yarışlarda atışları yönetiyor.

2004 yılında Denizli'de düzenlenen hakemlik eğitimlerine katıldığını sınavları da geçerek il aday hakemi, il hakemi ve ulusal hakem olduğunu anlatan Hülya Emiroğlu, "Avcılık atıcılık sporuna ilgim 20 yıldan bu yana Denizli Çevre Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanlığını yapan Ekrem Emiroğlu sayesinde başladı. O dönem Denizli'de hakem kursları açılmıştı. Bende kurslara katıldım. Eğitimleri tamamlayıp sınavları da geçtikten sonra Denizli'nin ilk lisanslı ulusal kadın atış hakemi olarak göreve başladım. Ülke genelinde Türkiye Avcılık Atıcılık Federasyonunun düzenlediği müsabakalarda hakemlik yapıyorum. Türkiye Avcılık Atıcılık Federasyonunun düzenlediği yarışmalar üç gün sürüyor. Her yarışmaya 150-200 sporcu katılıyor. Yılda yaklaşık 10 yarışta hakemlik yapıyorum. Ateşli silahları çok seviyorum. Hakemliğe ilk başladığım yıllarda atış alanlarında kadın hakemi görenler çok şaşırıyordu. Şimdi federasyonumuz çatısı altında görev yapan kadın hakemlerimizin sayısı arttı. Kadın sporcularımızda atış yarışlarına büyük ilgisi var. Spor ve sporcu için bunlar bana göre çok güzel şeyler. 2024 yılı içinde Türkiye Avcılık Atıcılık Federasyonunun belirlediği atış yarışmalarında hakemlik yapmaya devam edeceğim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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