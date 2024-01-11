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Denizli Okul Sporları Yüzme Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları Sonuçlandı - Son Dakika
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Denizli Okul Sporları Yüzme Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları Sonuçlandı

Denizli Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Yüzme Yıldızlar İl Birinciliği yarışmaları, Büyükşehir Belediye Kayıhan Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarla sona erdi. 62 yüzücünün katıldığı yarışmalarda, Sıdıka Çalışkan Ortaokulu ve Adalet Ortaokulu birincilik elde etti.

Denizli Okul Sporları Yüzme Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları Sonuçlandı
11.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:11
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Denizli Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Yüzme Yıldızlar İl Birinciliği yarışmaları, Büyükşehir Belediye Kayıhan Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarla sona erdi.

2023-2024 Sezonun yarı yılının son haftasında Okul Sporları yarışmaları hız kesmeden devam etti. Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Yüzme Yıldızlar İl Birinciliği yarışmaları, Büyükşehir Belediye Kayıhan Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlarla sona erdi. 62 yüzücünün katıldığı ve birincilik için kulaç attığı yarışmalarda kazananlar belli oldu.

62 yüzücünün birincilik için kulaç attığı yarışmalar sona erdi. Yıldız Kızlar kategorisinde, Sıdıka Çlaışkan Ortaokulu 1.'inci,Denizli Koleji 2.'nci oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde, Adalet Ortaokulu 1.'inci, 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulu 2.'nci, Lütfi Ege Ortaokulu 3.'üncü oldu. Yapılan son gün yarışlarının ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporcular ve takımlara madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile idareci ve antrenörler takdim etti - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Denizli Okul Sporları Yüzme Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları Sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli Okul Sporları Yüzme Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları Sonuçlandı - Son Dakika
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