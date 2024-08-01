Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nde Büyük Final Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nde Büyük Final Heyecanı

Denizli Şirketler Basketbol Ligi\'nde Büyük Final Heyecanı

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Basketbol Geliştirme Derneği (DEBAGED) iş birliğiyle düzenlenen Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nin büyük finali gerçekleşti. Aslıteks Tekstil dostluk kupasını, Sirius takımı ise şampiyonluk kupasını kazandı. Kupa töreninde konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, projeye emek verenlere teşekkür ederek, şehrin spor kültürünü geliştirmeyi ve geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, organizasyondan elde edilen gelirlerle ihtiyaç sahibi okullara yeni basketbol sahaları yapılacağı açıklandı.

01.08.2024 12:09
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Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Basketbol Geliştirme Derneği (DEBAGED) iş birliğiyle şehrimizdeki spor kültürünü geliştirmeyi hedeflediğimiz "Denizli Şirketler Basketbol Ligi"nde büyük final heyecanı yaşandı.

Dostluk Kupasını Aslıteks Tekstil, Şampiyonluk Kupasını Sirius takımı kaldırdı. Final karşılaşmalarının ardından DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın katılımıyla kupa töreni düzenlendi. Şehrin spor kültürünü geliştirmeyi ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesi için yeni basketbol sahaları inşa edilmesini hedefleyen bu projenin paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "Projeye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kupayı kaldıran takımlarımızı da tebrik ediyorum." dedi.

Denizli Şirketler Basketbol Ligi, 10 Mayıs tarihinde DSO hizmet binasında gerçekleştirilen açılış lansmanı ve kura çekiminin ardından, 12 Mayıs 2024 Pazar günü start almıştı. Denizli'de bir ilk olan turnuvanın final karşılaşmaları, Mektebim Koleji Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyük final heyecanına; DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, DEBAGED Başkan Yardımcısı Mehmet Kaner, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, DEBAGED Genel Sekreteri Taylan Erdoğmuş, DSO Sürdürülebilirlik Müdürü Cansun Özdülger ile ligde yer alan şirketlerin çalışanlarından oluşan takımlar ve aileleri ortak oldu. Denizli Sanayi Odası'na kayıtlı firmaların çalışanları içerisinden oluşturdukları takımlarla karşılaştıkları organizasyonda, 24 şirket takımı şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdi.

6 takımdan oluşan 4 grupta şirketler, tek devre lig statüsünde oynanan maçlar sonrası gruplarında ilk ikiye girerek, şampiyonluk yolunda yarı finale yükseldi. Grup sıralamasında 3. ve 4. olan takımlar, 2024 sezonu dostluk kupası maçları için bir sonraki tura geçti. 5. ve 6. takımlar grup maçları ile sezonu tamamladı. Yarı final grupları sonrası ilk iki takım, final four oynadı. Dostluk Kupasını 42-34'lük skorla Aslıteks Tekstil kaldırırken, Lig Şampiyonu 43-42'lik skorla Sirius Takımı oldu. Dostluk Kupası ikincisi Nexans, üçüncüsü Veritas Tekstil, dördüncüsü Gamateks; Şampiyonluk Kupasında dördüncü ADM Elektrik Dağıtım, üçüncü Süzer Tekstil, ikincisi Altıntop Kuruyemiş oldu.

Final karşılaşmalarının ardından Başkan Kasapoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlman'ın katılımıyla kupa ve madalya töreni düzenlendi. Takımlar kupalarını büyük bir gururla kaldırdı.

Kupa töreninde konuşan Başkan Kasapoğlu, "Bizler Sanayi Odası olarak bu projede olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Başkanımız bizi ilk ziyaret ederek bu projeyi aktardığında hiç tereddüt etmeden varız dedik. Sadece üretim, istihdam ve sanayi alanında var olmak istemiyoruz, şehrin kültürel ve sosyal alanlarına da dokunmak istiyoruz. Denizli'nin sosyo-kültürel düzeyini artırmaya katkı sağlamak istiyoruz. DEBAGED yönetimine ve projeye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kupayı kaldıran takımlarımızı da tebrik ediyorum." dedi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, takımları tebrik ederek, sporun böyle bir proje ile desteklenmesi, şehrimizdeki spor kültürünün geliştirilmesine katkı sunulması adına bu projeyi hayata geçiren DSO ve DEBAGED Yönetimine teşekkürlerini sundu.

Geleceğin sporcuları için yeni sahalar yapılacak

Çalışma hayatından uzaklaşıp hep birlikte sosyalleşme imkanı bulduğumuz bu organizasyonla, şirketlerimiz ve çalışanları arasında güçlü bağlar kuruldu, şirketler içi aidiyet ve takımdaşlık olgusuna katkı sağlandı. Geleceğin sporcularının yetiştirilmesi hedefini de destekleyen bu organizasyondan elde edilen gelirlerle, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliğinde ihtiyaç sahibi okullara basketbol sahaları yapılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nde Büyük Final Heyecanı - Son Dakika

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