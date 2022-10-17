Denizli spor: Dünya Bilek Şampiyonasına Çivril'den 6 sporcu katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli spor: Dünya Bilek Şampiyonasına Çivril'den 6 sporcu katılacak

17.10.2022 09:45
Denizli spor: Dünya Bilek Şampiyonasına Çivril'den 6 sporcu katılacak

Edinilen Denizli gelişmesine göre Antalya'da düzenlenecek Dünya Bilek Şampiyonasına, Denizli'nin Çivril ilçesinden 6 sporcunun katılacağı bildirildi.

Antalya'da düzenlenecek Dünya Bilek Şampiyonasına, Denizli'nin Çivril ilçesinden 6 sporcunun katılacağı bildirildi.

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek. 14-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan şampiyonaya Çivril Belediyesi Güreş Takımından 6 sporcu katılacak. Şampiyonada sporcular, sağ ve sol kolda 15 yaş altı, 18 yaş altı, 21 yaş altı büyükler ve masterler kategorilerinde mücadele edecek.

Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural; " 14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak olan sporcu kardeşlerimizi dualarla turnuvaya uğurladık. Sporcularımızın bu turnuvada Ülkemizi, en başarılı şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın dünya şampiyonası parolası 'tarihi zaferler' Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın dünya şampiyonası parolası 'tarihi zaferler' HAYVANSEVERLERİ BULUŞTURAN GÜZELLİK YARIŞMASI HAYVANSEVERLERİ BULUŞTURAN GÜZELLİK YARIŞMASI
Kaynak: İHA

Denizli, Antalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli spor: Dünya Bilek Şampiyonasına Çivril'den 6 sporcu katılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:36 25 milyonluk servet yediemin otoparkında çürüyor
10:30 Milli sporcu İran'ı protesto etti! Final elemelerine başörtüsünü çıkararak katıldı
10:23 Koronavirüse karşı mRNA aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin: Kanser aşıları 2030'dan önce hazır olacak
10:23 Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Eda Ece oldu
10:08 Metro önünde kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa tepki gösterildi
09:59 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu koruma ordusu sosyal medyada eleştiri aldı
09:54 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış
09:43 ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı'nın akşam yemeğindeki kavgasının detaylarını yazdı
09:33 Çanakkale'deki Assos Ören Yeri'nde 1600 yıllık balık kılçığı ve pulu bulundu
09:48 Ev sahibinin kardeşi kiracıya saldırdı! 2 kaburgası kırıldı, yüzüne 4 dikiş atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 11:10:36. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli spor: Dünya Bilek Şampiyonasına Çivril'den 6 sporcu katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement