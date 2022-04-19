Denizlili amatör sporcu İzmir Maratonunun tozunu attırdı - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de işten arta kalan zamanlarında amatör olarak sporla ilgilenen atlet Ömer Oklu, hafta sonu İzmir'de yapılan Uluslararası Maratonun 42 kilometre kategorisinde rakiplerini geride bırakarak 2'inci oldu.

Dünya maratonu yol yarışları arasına giren büyük ödüllü yarış olan 3. Uluslararası Maraton İzmir Yarışı, hafta sonu İzmir'de koşuldu. Geçen yıl Tsegaye Getachew'in 2.09.35'lik derecesiyle " Türkiye'nin en hızlı parkuru" olan Maraton İzmir, unvanını bu yarışta da korudu. Maratonda Rutini'dan Kenya'dan Lanny 2.09.27 derecesiyle birinci olup Türkiye maraton parkur rekorunu 8 saniye geliştirerek birinci olup en hızlı maraton parkuru unvanını perçinledi. Yerli ve yabancı binlerce atletin katıldığı yarışın 42 kilometre kategorisinde, iş adamı Dr. İsa Dal'ın desteğiyle maratona katılan atletlerden Ömer Oklu, 2 saat 43 dakikada parkuru tamamlayarak Türkler genel klasmanında 2. oldu.

Dünyaca ünlü maratona 43 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığına dikkat çeken Ömer Oklu, "Türkiye'nin en hızlı maraton parkuru olma özelliğine sahip, Maraton İzmir, bu senede büyük bir heyecanla koşuldu. Geçen seneye göre sekiz saniye daha hızlı koşulan parkur, bu şekilde Türkiye'nin en hızlı parkuru, olma özelliğini de koruyarak devam ettirdi. İsa Beyin sponsorluğunda, İzmir Maratonunda yerimizi aldık. 2 saat 43 dakikalık parkur tamamlama sürem ile Türk erkekler genel klasmanında 2. olarak maratonu tamamladım" dedi.

Başarılı atlete maddi ve manevi olan destek olan iş adamı Dr. İsa Dal ise, "Ülkemizin önemli maratonlarından biri İzmir Maratonu, geçen hafta koşuldu. 42,2 kilometrelik bu yarışta, ilimizi temsil eden ve aynı zamanda sponsoru olduğumuz değerli sporcumuz Ömer Oklu, genel klasmanda 19. Türkler klasmanında 2. olarak yarışı tamamladı. 2 saat 43 dakikalık derecesi gerçekten çok önemli. Amatör olarak bu sporu, hem iş dünyasında iş hayatında olup, çalışan olup aynı zamanda bu sporu yürüterek 2 saat 43 dakikalık derecede bu kadar değerli sporcular arasında ikinci olarak tamamlaması ilimiz ve aynı zamanda tabi ki bizler için çok büyük gurur vesilesi, sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ