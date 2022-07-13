Denizlispor'a Bakkal'dan mental hazırlık - Son Dakika
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Denizlispor'a Bakkal'dan mental hazırlık

13.07.2022 11:03
Denizlispor'a Bakkal'dan mental hazırlık

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, 10 gün sürecek Burdur kampında teknik taktik çalışmalarının yanı sıra mental olarak da takımı lige hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, 10 gün sürecek Burdur kampında teknik taktik çalışmalarının yanı sıra mental olarak da takımı lige hazırlamayı hedeflediklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam eden Denizlispor, 15-25 Temmuz tarihlerinde Burdur'da yapacağı sezon başı kampı öncesi güç depolamaya devam ediyor.

Yaklaşık 20 gündür kendi tesislerinde çalıştıklarını ifade eden Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Denizli'deki çalışmalarımız fiziksel olarak hazır hale gelme ve güç toplama çalışmalarıydı. Burdur kampında daha çok teknik taktik çalışmalarımız olacak. Belirlediğimiz oyun kurgumuzu sahaya yansıtma ve gerektiğinde rotasyona gitme konularında Burdur kampı bize büyük katkı verecek. Kampta çalışmalarımızın ağırlığını bunlar teşkil edecek. Oynayacağımız hazırlık maçlarında da, yapmak istediklerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Futbolcularımızı fiziksel ve teknik-taktik kadar mental olarak da hazır hale getirmek istiyoruz. Bazen toplantılarla bazen de birebir görüşmelerle bu konuda da iyi yol aldığımıza inanıyorum" dedi.

"DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEM"

Teknik direktörlük hayatı boyunca disiplin ve çok çalışmaktan asla taviz vermediğini kaydeden Mesut Bakkal, "Ne iş yaparsak yapalım, başarılı olmak için rehavete kapılmadan çok çalışmamız gerekiyor. Sezon hazırlıklarına başladığımız saatten itibaren tesislerde yatıp kalkıyoruz. Verilen bu emeklerin heba olmaması lazım. Belirlediğimiz plan ve program dahilinde sezon öncesi kampımızı kazasız belasız tamamlayarak lige hazır hale gelmek istiyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'a Bakkal'dan mental hazırlık - Son Dakika

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