Denizlispor'a Cezalar Kesildi: Toplam 106 Bin 500 TL Para Cezası ve 4 Maç Seyircisiz Oynama Cezası - Son Dakika
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Denizlispor'a Cezalar Kesildi: Toplam 106 Bin 500 TL Para Cezası ve 4 Maç Seyircisiz Oynama Cezası

Denizlispor\'a Cezalar Kesildi: Toplam 106 Bin 500 TL Para Cezası ve 4 Maç Seyircisiz Oynama Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor'un taraftarları tarafından çıkarılan olaylar nedeniyle kulüp ve yöneticilerine toplamda 106 bin 500 TL para cezası ve 4 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kulübün başkanı Fatih Kazancıo'ya da hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

02.05.2025 10:57  Güncelleme: 11:01
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Ligden, Bölgesel Lige düşmesine sinirlenen taraftarların çıkarttığı olaylardan dolayı Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Denizlispor'un cezası belli oldu. Denizlispor ve yönetimine toplamda 106 bin 500 TL para cezası ve 4 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Denizlispor'un, TFF 3. Lig 4 Grupta sürdürdüğü mücadele 26 Nisan günü oynan Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalmasıyla ligden düştü. Ligde kalması için maçta galip gelmesi yeterli olan Denizlispor'un müsabakada berabere kalmasına sinirlenen taraftarlar maç sonu olay çıkarttı. Denizlispor, taraftarın çıkarttığı olaylar ve Başkanı Fatih Kazancıo'nun sportmenliğe aykırı hakaretleri nedeniyle Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Futbol Disiplin Kurulunun yaptığı incelemelerde Denizlispor'a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatının (FDT) 53/2. maddesi uyarınca 9 bin TL para cezası ve 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama, aynı müsabakada Denizlispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası, kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 21 bin TL para cezası ve Denizlispor Başkanı Fatih Aslan Kazancıo'nun, sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaretleri nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 41/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 76 bin 500 TL para cezası uygulandı. Toplamda Denizlispor ve yönetimine 106 bin 500 TL para cezası ve 4 maç seyircisiz oynama cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'a Cezalar Kesildi: Toplam 106 Bin 500 TL Para Cezası ve 4 Maç Seyircisiz Oynama Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'a Cezalar Kesildi: Toplam 106 Bin 500 TL Para Cezası ve 4 Maç Seyircisiz Oynama Cezası - Son Dakika
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