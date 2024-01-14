Denizlispor, Amed Sportif ile berabere kaldı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

STAT: İlçe

HAKEMLER: Bayram Başkan, Süleyman Yavaşoğlu, Göktuğ Hazar Erel

DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Emirhan, Gökhan, Emre Sağlık, Mehmet Eren (Dk. 86 Emre Yıldırım), Bekir Turaç, Oktay, Alaattin, Emre Furtuna (Dk. 50 Mehmet Ali), Alihan, Oğuzhan (Dk. 66 Deniz)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Aykut - Uğur Adem, Batuhan, Veli, Onur, Taner (Dk. 66 Muhammed Enes), Abdullah, Oktay, Berk, Ahmet Dereli (Dk. 46 Taşkın), Yılmaz

GOLLER: Dk. 24 Berk (Amed Sportif), Dk. 86 Emre Yıldırım (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Oktay, Emirhan, Emre Sağlık (Denizlispor), Oktay, Abdullah, Veli (Amed Sportif)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, evinde şampiyonluk hesapları yapan Amed Sportif Faaliyetler'le berabere kaldı: 1-1.

Konuk Amed Sportif, 24'üncü dakikada Berk'in golüyle 1-0'ı buldu. Denizlispor 86'ncı dakikada Emre Yıldırım'ın golüyle tabelayı eşitledi. Bu sonuçla Denizlispor puanını 19'a yükseltti ancak ateş hattından çıkamadı. Amed Sportif ise 37 puana yükseldi.