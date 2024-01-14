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Denizlispor, Amed Sportif ile berabere kaldı - Son Dakika
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Denizlispor, Amed Sportif ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, evinde şampiyonluk hesapları yapan Amed Sportif Faaliyetler'le berabere kaldı. Konuk Amed Sportif, 24. dakikada Berk'in golüyle 1-0 öne geçti. Denizlispor ise 86. dakikada Emre Yıldırım'ın golüyle skoru eşitledi. Bu sonuçla Denizlispor puanını 19'a yükseltti ancak ateş hattından çıkamadı. Amed Sportif ise 37 puana yükseldi.

Denizlispor, Amed Sportif ile berabere kaldı
14.01.2024 - 16:13,
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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

STAT: İlçe

HAKEMLER: Bayram Başkan, Süleyman Yavaşoğlu, Göktuğ Hazar Erel

DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Emirhan, Gökhan, Emre Sağlık, Mehmet Eren (Dk. 86 Emre Yıldırım), Bekir Turaç, Oktay, Alaattin, Emre Furtuna (Dk. 50 Mehmet Ali), Alihan, Oğuzhan (Dk. 66 Deniz)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Aykut - Uğur Adem, Batuhan, Veli, Onur, Taner (Dk. 66 Muhammed Enes), Abdullah, Oktay, Berk, Ahmet Dereli (Dk. 46 Taşkın), Yılmaz

GOLLER: Dk. 24 Berk (Amed Sportif), Dk. 86 Emre Yıldırım (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Oktay, Emirhan, Emre Sağlık (Denizlispor), Oktay, Abdullah, Veli (Amed Sportif)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, evinde şampiyonluk hesapları yapan Amed Sportif Faaliyetler'le berabere kaldı: 1-1.

Konuk Amed Sportif, 24'üncü dakikada Berk'in golüyle 1-0'ı buldu. Denizlispor 86'ncı dakikada Emre Yıldırım'ın golüyle tabelayı eşitledi. Bu sonuçla Denizlispor puanını 19'a yükseltti ancak ateş hattından çıkamadı. Amed Sportif ise 37 puana yükseldi.

Kaynak: DHA
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