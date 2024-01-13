Denizlispor, Amed Sportif ile kritik maça çıkacak

DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 18 puanla düşme hattında yer alan Denizlispor, ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif'le karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Bayram Başkan düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 100, B-D üst 75, A alt 60 ve maraton 50 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Özcan Bizati, Amed Sportif müsabakasına mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Devre arasında lige iyi hazırlandık. Zorlu bir maçla ikinci yarıya başlayacağız. Kazanıp düşme potasından uzaklaşmak istiyorum" dedi.

FIFA'DAN CEZA

Transfer yasağı nedeniyle 2.5 yıldır kadrosunu takviye edemeyen Denizlispor'a eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA'dan bir yasak daha geldi. FIFA, Türkiye'de liglerdeki 25 kulüp arasında Denizlispor'u da yasaklı ilan etti. Yeşil-siyahlılarda hafta içinde transfer yasağının kaldırılacağı iddiaları gündeme gelmişti.