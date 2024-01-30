 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor maçına galibiyet için çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor maçına galibiyet için çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında bulunan Denizlispor, 3 maçtır kazanamama serisini sonlandırmak için yarın Arnavutköy Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, galibiyetten başka bir seçenek düşünmediklerini ve yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti.

Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor maçına galibiyet için çıkacak
30.01.2024 - 12:19,
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır kazanamayan, 19 puana sahip düşme hattındaki Denizlispor yarın önemli rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati son derece kritik bir karşılaşmaya çıkaacaklarını belirterek, "Galibiyetten başyka bir seçenek düşünmüyoruz. Kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Özcan Bizati, Denizlispor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor maçına galibiyet için çıkacak - Son Dakika


13:36
Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30
Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25
Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı
13:19
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada

Son Dakika
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30 Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25 Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı
13:19 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:59:33. #1.12#
SON DAKİKA: Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor maçına galibiyet için çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement