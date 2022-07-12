Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı - Son Dakika
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Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı

12.07.2022 11:30
Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı

Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalarına hız kesmeden yeniden başladı.

Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalarına hız kesmeden yeniden başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kurban Bayramı iznini tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelen yeşil siyahlı ekip, sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Neşeli görüntülere sahne olan idmanın ardından sezonun hazırlıklarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı - Son Dakika
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