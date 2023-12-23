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Denizlispor, Belediye Derincespor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Denizlispor, Belediye Derincespor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, Belediye Derincespor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Özcan Bizati, galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Denizlispor, Belediye Derincespor maçına hazırlanıyor
23.12.2023 - 11:01,  Güncelleme: 11:03
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DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor yarın ilk devrenin son maçında evinde Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Tolga Akbaba görev alacak. Denizlispor'da son Uşakspor deplasmanında kırmızı kart gören Samet Emre ve Muhammed Eren forma giyemeyecek. Teknik Direktör Özcan Bizati, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Bizati, "Derincespor 1 puan gerimizde. Kazanıp hem ateş hattından kurtulmak, hem de rakibimizle aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz. Yeni yıla umutlu gireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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