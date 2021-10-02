Denizlispor Bolu'da terleyecek

TFF 1'inci Lig son iki maçında Altınordu'ya 2-1, Yılport Samsunspor'a da 3-2 yenilerek düşüşe geçen Denizlispor yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'un konuğu olacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Takımda tedavisi tamamlanan Özer, teknik direktör Serhat Gülpınar'ın şans vermesi halinde Boluspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Serhat Gülpınar, Bolu deplasmanından istedikleri skoru alacaklarını söyledi.