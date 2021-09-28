Denizlispor, Boluspor maçı için hazırlıklara başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 3 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, ligin 8. haftasında Boluspor ile yapacağı maç dolayısıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelen Denizlisporlu futbolcular, teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde antrenman yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren idmanda Yılport Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Tedavisi devam eden Özer Özdemir, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenman ile Boluspor maçının hazırlıklarına devam edecek.