Denizlispor'da Başkan Uz hedefi koydu

Spor Toto 1'inci Lig'de milli maç arasına 11 puanla 14'üncü sırada giren Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, ilk devre için hedef belirledi. Pazar günü sahalarında karşı karşıya gelecekleri Ankara Keçiörengücü'nü yenmekten başka bir şey düşünmedikylerini anlatan Mehmet Uz, "Biz rakiplerimize oranla lige dezavantajlı şekilde başladık. Takımımızı geç kurduk ve zamana ihtiyacımız olduğunu söyledik. Haftalar geçtikçe eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. Her geçen hafta tüm takımlar eksiklerini tamamlıyor ve mücadeleler daha da zorlaşıyor. Süper Lig'den düşen bir takımız ancak geçen sezonki kadrodan sadece 2 futbolcumuz kaldığı için yeni bir yapılanmaya gitmek zorunda kaldık. Keçiörengücü puan cetvelinde en yakın rakiplerimizden biri. Evimizde oynayacağımız bu maçı kazanarak yeni bir çıkış peşinde olacağız. İlk yarı hedefimiz 20 puan barajını aşmak" dedi.