Denizlispor'da kaleci Hüseyin uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor'da kaleci Hüseyin uzattı

23.06.2022 13:54
Denizlispor'da kaleci Hüseyin uzattı

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sona eren kalecimiz Hüseyin Altıntaş'la anlaşmaya vararak 1 yıllık sözleşme yeniledi. Tecrübeli kaleci kulüp başkanımız Mehmet Uz'la yaptığı görüşmenin ardından resmi mukaveleye imza attı" ifadelerine yer verildi.Altyapıdan yetişen 27 yaşındaki file bekçisi geçen sezon 4 lig, 1 de kupa maçında görev yaptı.


YORUMLAR
500
Denizlispor'da Hüseyin Altıntaş ile tekrar anlaşma sağlandı Denizlispor'da Hüseyin Altıntaş ile tekrar anlaşma sağlandı Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı
Kaynak: DHA

Hüseyin Altıntaş, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da kaleci Hüseyin uzattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 19:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: Denizlispor'da kaleci Hüseyin uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement