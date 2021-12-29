Denizlispor'da kupa zaferinin mutluluğu yaşanıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla 18'inci sırada düşme potasında tamamlayan Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş bir zafere imza attı. Yeşil-siyahlı ekip birçok as oyuncusu sakat olmasına rağmen 5'inci Tur'da Süper Lig ekibi Galatasaray'ı deplasmanda yenerek dev rakibini saf dışı bıraktı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 sona eren maçta sarı-kırmızılıları seri penaltılar sonucunda 9-8 mağlup eden Denizlispor büyük bir sürprize imza attı. Maçın 90+9'uncu dakikasında Nelsson'un kendi kalesine attığı golle 3-3'lük skoru yakalayan Denizlispor uzatma anlarını 10 kişi oynayan rakibine geçit vermedi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden zaferle ayrılan Ege ekibi maç bitimi büyük coşku yaşadı.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen, bu sezon da 1'inci Lig'de zor günler geçiren Denizlispor'da kupada yedek kadroyla Galatasaray önünde alınan zafer, camiaya büyük moral oldu. Teknik Direktör Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı tur atlamanın çok değerli olduğunu ifade ederek, "Enteresan bir maç oldu ama kalecimiz Abdulkadir'in performansı öne çıktı. Oyuncuların isteği çok önemliydi. Galatasaray'a karşı tur atlamak önemli bir şey, hem de bu kadar eksikle. Bize ciddi bir moral oldu. Bizim için moral ama lig çok daha önemli. Umarım aynı istek ve bir galibiyet, ligde de olur. Abdülkadir, o penaltıyı atmayı hak etti. Kendisine, 'Atmak ister misin oğlum?' dedim, 'Olur' dedi. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

BAŞKAN UZ GURURLUDenizlispor Başkanı Mehmet Uz da tüm takımla gurur duyduğunu dile getirdi. Başkan Uz, "Galatasaray karşısında ortaya koydukları mücadeleyle bizi gururlandıran tüm futbolcularımı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Altaş Denizlispor Türk futbolunun en güzel renklerinden biridir. Bu rengin solmasına izin vermeyeceğiz. Kupada varız, ligde de olacağız" dedi. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem ise, "Denizlispor'un neler yapabileceğini Türkiye'ye gösterdik. Yolumuz uzun yükümüz ağır. Denizlispor hak ettiği yerde olacak ve olmaya devam edecek" açıklamasını yaptı. ABDULKADİR KAHRAMAN OLDU

Denizlispor'un genç kalecisi Abdulkadir Sünger maça damga vurdu. Stackhowiak'ın yokluğunda kupada Galatasaray'a karşı 11'de sahaya çıkan 21 yaşındaki file bekçisi, maç boyunca eşine çok az rastlanır şekilde tam 18 kurtarışa imza attı. Kalesinde 3 gol görmesine rağmen takımını ipten alan Abdulkadir, seri penaltılarda da kahraman oldu. Bir penaltı çıkaran Abdulkadir, bir de penaltı golü atarak Denizlispor'u tura taşıdı. Karşılaşmanın ardından tüm takım arkadaşları Abdulkadir'i kutladı. Denizlispor altyapısından yetişen Abdulkadir, bu sezon ligde sadece 1 maça çıkmıştı.