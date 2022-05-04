Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu rüzgarı - Son Dakika
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Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu rüzgarı

04.05.2022 13:53
Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu rüzgarı

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala 42 puanla düşme hattının 2 puan ve 4 basamak üzerinde 12'nci sırada yer alan Altaş Denizlispor'da santrfor Ömer Şişmanoğlu, yeşil-siyahlı kulüpte kariyerin en parlak dönemini geçiriyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala 42 puanla düşme hattının 2 puan ve 4 basamak üzerinde 12'nci sırada yer alan Altaş Denizlispor'da santrfor Ömer Şişmanoğlu, yeşil-siyahlı kulüpte kariyerin en parlak dönemini geçiriyor. Tecrübeli golcü bu sezon ligde 11 kez rakip fileleri sarsarak, liglerdeki en skorer yılına imza attı. Süper Lig'de 2010-11'de Kayserispor formasıyla 7 gol atan, 2012-13'te Antalyaspor formasıyla 8 kez rakip fileleri sarsan Ömer Şişmanoğlu, 2013-14'te Beşiktaş formasıyla 2 golde kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki sezon transfer olduğu Eskişehirspor'da 9 kez ağları havalandıran Ömer, 2015-16'da döndüğü Antalyaspor'da bu kez 6 gol attı. 2016-17'de Beşiktaş'ta yine 2 gol kaydeden, bir sezon sonra Göztepe'de 1 gol atabildi. Süper Lig'de 2018-19'da Yeni Malatyaspor'da 5 attıktan sonra son 2 sezonda 1'inci Lig'de Erzurumspor formasıyla boy gösteren Ömer, 2 sezonda toplam 5 gol attı. 32 yaşındaki gurbetçi santrfor bu sezon 1'inci Lig'de 11 golle Denizlispor'u sırtladı. Yeşil-siyahlılar, Ömer'in gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puan topladı.


Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu rüzgarı
Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu rüzgarı
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Kaynak: DHA

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