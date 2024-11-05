Denizlispor'da Teknik Direktör Krizi

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Denizlispor'da Başkan Ahmet Yıldırım, istifa eden teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'nu görevde kalması yönünde ikna edemedi. Yeşil-beyazlı kulüp, 47 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çağdaş Mavioğlu ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Takımımızın başına geçici süreyle altyapı hocamız Şükrü Akar getirilmiştir" denildi.