Denizlispor'da yeni görev dağılımı - Son Dakika
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Denizlispor'da yeni görev dağılımı

19.07.2022 10:25
Denizlispor'da yeni görev dağılımı

Altaş Denizlispor yönetimi, kendi içinde yeniden görev dağılımı yaptı.

Altaş Denizlispor yönetimi, kendi içinde yeniden görev dağılımı yaptı.

Yeşil-siyahlılarda Ali İnceören, İsmail Kartal ve Refik Kapan başkan yardımcılığına, Hikmet Olgun, Necip İrdem, Hasan Yıldırım profesyonel şube yönetimine, Fethi Akcan basın sözcülüğüne, Ali Yörümez altyapı başkanlığına, Ahmet Aşıkoğlu stat sorumluluğuna, Derviş Gedik, Ahmet Aşıkoğlu ve Ömer Tuncer ar-ge kuruluna, Hikmet Olgun ve Ferhat Yıldırım mali işler sorumluluğuna, Hikmet Olgun ve Osman Toker tesis sorumluluğuna, Nedim Demirkan ve Seyit Berber mağaza sorumluluğuna, İzzet Çağlar Altunbaş ile Onur Kayhan da hukuk işleri sorumluluğuna getirildi. Yeni sezon öncesi Burdur kampını sürdüren Denizlispor, ilk hazırlık maçında perşembe günü saat 17.00'de ligin yeni ekibi Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek.

MUĞDAT ŞAŞIRTTI

Denizlispor'da geçen ay yönetime futbolu bırakma kararı aldığını bildirerek alacaklarını da bırakıp takımdan ayrılan Muğdat Çelik, İçel İdmanyurdu'da transfer oldu. Kariyerinde Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen 32 yaşındaki forvet, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşamıştı. 32 yaşındaki Muğdat kariyerine 3'üncü Lig'de devam edecek.


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Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam Denizlispor mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyor Denizlispor mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyor
Kaynak: DHA

Hasan Yıldırım, İsmail Kartal, Fethi Akcan, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da yeni görev dağılımı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizlispor'da yeni görev dağılımı - Son Dakika
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