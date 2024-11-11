Denizlispor'dan Şok 7-0'lık Yenilgi - Son Dakika
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Spor

Denizlispor'dan Şok 7-0'lık Yenilgi

Denizlispor, Sebat Gençlikspor'a 7-0 kaybederek amatöre düşme hattına geriledi. Son 6 maçta 5 yenilgi.

11.11.2024 13:22
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattına gerileyen Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, Sebat Gençlikspor deplasmanında 7-0'lık çok farklı mağlubiyetle sarsıldı. Geçen hafta evinde Zonguldak Kömürspor'a 4-0 yenilip kendisini düşme hattında bulan Denizli ekibi son iki maçta kalesinde 11 gol gördü. Ligde yalnız ilk hafta galip gelebilen, 9 maçtır kazanamayıp son 6 maçın 5'ini kaybeden Denizlispor, paraşütsüz düşüşünü sürdürdü. Süper Lig'e 2021 yılında veda eden Denizlispor, transfer yasağı yüzünden tamamen genç oyuncuların kaldığı kadrosuyla 3 yılda amatör kümenin eşiğine geldi.

Kaynak: DHA

Denizlispor, Denizli, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'dan Şok 7-0'lık Yenilgi - Son Dakika

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