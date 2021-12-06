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Denizlispor'dan TFF'ye logosuz Passolig tepkisi - Son Dakika

Denizlispor'dan TFF'ye logosuz Passolig tepkisi

06.12.2021 10:57
Denizlispor'dan TFF'ye logosuz Passolig tepkisi

Bursaspor mağlubiyetinin ardından açıklama yayımlayan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, mağlubiyetin sebeplerini değerlendireceklerini belirtti.

Bursaspor mağlubiyetinin ardından açıklama yayımlayan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, mağlubiyetin sebeplerini değerlendireceklerini belirtti.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında evinde Bursaspor'a 3-1 mağlup olan Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, açıklama yayımladı. Mağlubiyet nedeniyle çıktıkları yolda pes etmeyeceklerini belirten Uz, rakip taraftarının stada girmesi ile alakalı bilgilendirmede bulundu. Yeşil siyahlı ekibin başarısı için gece gündüz çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başkan Uz, "Galibiyetle ayrıldığımız her maçın ardından nasıl kameraların karşısına çıkıyor veya yazılı açıklama yaparak görüşlerimizi açıklıyorsak, mağlubiyet sonrasında da kamuoyuna açıklama yapmanın şeffaf yönetimin bir gereği olduğuna inanıyoruz. Spor Toto 1. Ligin 15. haftasında mutlak galibiyet parolasıyla çıktığımız Bursaspor maçını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Teknik ve taktik anlamda yapılan yanlışlar veya eksikliklerle ilgili değerlendirmeyi teknik heyetimiz ve futbolcularımız yapacaktır. Yine mağlubiyetin sebepleri teknik heyetimiz tarafından masaya yatırılacak ve gerekli önlemler ne ise alınacaktır. Bu konuda teknik heyetimizin üzerine düşeni yapacağını biliyoruz. Biz yönetim olarak başta mali konular olmak üzere üzerimize düşeni yapmak, takımımızı başarıya götürecek şartları oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hafta içerisinde düzenlediğimiz basın toplantısında bu konularla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu yüzden aynı şeyleri tekrar etmeyi gereksiz görmekteyiz" dedi.

"Yönetim olarak Denizlispor'u bu zor durumdan çıkarmaktan başka bir düşüncemiz yok"

Hedeflerini tutturmak için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Başkan Uz, "Daha önce de birkaç kez dile getirdiğim gibi, ne bir iki galibiyetle hedefimizi değiştirip hayal alemine dalacak ne de bir iki mağlubiyetle moralimizi bozup, çıktığımız bu yolda pes edeceğiz. Verdiğimiz sözü tutmak ve sezon sonunda hedefimizi tutturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu görevi devralırken her şeyin toz pembe olmayacağını, bu dikenli yolda yürürken zaman zaman ayaklarımızın kanayacağını biliyorduk. Bu uzun lig maratonunda bundan sonra da sevineceğimiz ve üzüleceğimiz çok anlar yaşayacağımızı biliyoruz. Yönetim olarak Denizlispor'u bu zor durumdan çıkarmaktan başka bir düşüncemiz yok. Terimizin son damlasına kadar bunun mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Logosuz olarak alınan Passolig kartları ile herkes ev sahibi takımın taraftarıymış gibi tribünlere giriş yapabilmektedir"

Rakip taraftarlarının stada girmesi hakkında önemli açıklamada bulunan Başkan Uz, "Dün akşam, mağlubiyet kadar bizi üzen bir diğer konu ise, rakip takım taraftarlarının tribünlerde yer almasıyla ilgili yöneltilen suçlamalar ve tepkilerdir. TFF Logolu (Herhangi bir takım logosu olmayan) kartları alarak organize bir şekilde aynı tribünde toplanan taraftarlarla ilgili kulübümüzün yapabileceği bir şey bulunmamaktadır. Kulübümüz resmi prosedürleri takip ederek her zaman olduğu gibi rakip takım taraftarlarının passolig kartlarına satışını engellemiş ve rakip takıma ait kale arkasında bulunan deplasman tribününü de kapatmıştır. Ancak takım logosuz olarak alınan Passolig kartları ile herkes ev sahibi takımın taraftarıymış gibi tribünlere giriş yapabilmektedir. Kulübümüz tarafından TFF logolu kartlara sahip olanlara yapılacak engelleme, TFF logolu karta sahip kendi taraftarlarımızı da engellenmesi anlamına gelmektedir. Bu taraftarların stada nasıl geldikleri ise kulübümüzün yetki, sorumluluk ve bilgisi dışındadır. Bu konuda yönetimimize yöneltilen suçlamaların sadece bilgi eksikliğinden kaynaklandığını, hiçbir taraftarımızın kötü niyetle bu suçlamaları yöneltmediğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Denizlispor, en kötü günlerini her zaman birlik olduğunda geride bırakmıştır"

Eleştirilerin kendilerine yol gösterdiğini ifade eden Başkan Uz, "Biz birlikte güçlüyüz. İyi günde olduğu gibi kötü günde de birlik olmamız gerekiyor. Eleştirilmekten çekinmiyor aksine eleştirilerin bize yol gösterdiğine inanıyoruz. Eleştiri sınırını aşan, zaman zaman hakarete varan bazı yazı ve paylaşımların hiçbirimize faydası olmayacaktır. Denizlispor, en kötü günlerini her zaman birlik olduğunda geride bırakmıştır. Bundan sonra da böyle olacağından şüphemiz yoktur" dedi. - DENİZLİ

Denizlispor'dan TFF'ye logosuz Passolig tepkisi

Futbol Federasyonu, Denizlispor, Mehmet Uz, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor'dan TFF'ye logosuz Passolig tepkisi - Son Dakika Spor


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