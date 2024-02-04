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Denizlispor, Etimesgut Belediyespor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Denizlispor, Etimesgut Belediyespor ile berabere kaldı

Denizlispor, Etimesgut Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig'in 24. haftasında Denizlispor, Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.

04.02.2024 19:12  Güncelleme: 19:20
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TFF 2. Lig'in 24. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Berkay Erdemir, Uğur Önay, Barış Sun

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Eren Kıryolcu, Oktay Kısaoğlu, Alihan Kalkan, Samet Gündüz (Ahmet Tekin dk. 46), Deniz Kodal (Oğuzhan Sarı dk. 62), Emre Furtuna (Alaattin Öner dk. 62)

Etimesgut Belediyespor: Abdulaziz Demircan, Nuri Melih Mursal, Enes Subaşı, Muhammed Bayır, Aykut Çekiver, Berk Akgönül (Egehan Gök dk. 90), Turan Yılmaz, Hüseyincan Kırıkçı, Efe Geçili (Fatih Aktay dk. 69), Batuhan Günaldı (Seçkin Getbay dk. 69), Batuhan Salman (Eren Kınalı dk. 90)

Sarı kartlar: Emre Sağlık, Emirhan Kaşcıoğlu (Denizlispor)Berk Akgönül, Seçkin Getbay, Enes Subaşı (Etimesgut Belediyespor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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