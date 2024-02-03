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Denizlispor, Etimesgut Belediyespor'u evinde konuk edecek - Son Dakika
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Denizlispor, Etimesgut Belediyespor'u evinde konuk edecek

Denizlispor, Etimesgut Belediyespor\'u evinde konuk edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la berabere kalan Denizlispor, Etimesgut Belediyespor'u evinde ağırlayacak. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, takımının mutlak galibiyet için sahaya çıkacağını belirtti.

03.02.2024 11:02
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DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la 2-2 berabere kalıp düşme hattından çıkamayan Denizlispor yarın evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Berkay Erdemir görev alacak. Denizlispor'da sarı kart cezalıları Bekir Turaç ile Mustafa Kaçan karşılaşmada forma giyemeyecek. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, sahaya mutlak 3 puan için çıkacaklarını belirterek, "Kazanmaktan başka bir sonuç düşünmüyoruz. Tek hedefimiz bir an önce düşme hattından uzaklaşmak" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Denizlispor, Etimesgut Belediyespor'u evinde konuk edecek - Son Dakika
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