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Denizlispor, Eyüp engelini geçerek çıkışı yakalamak istiyor - Son Dakika

Denizlispor, Eyüp engelini geçerek çıkışı yakalamak istiyor

04.02.2022 10:26
Denizlispor, Eyüp engelini geçerek çıkışı yakalamak istiyor

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Eyüpspor maçını kazanarak çıkış yakalamak istediklerini belirtti.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Eyüpspor maçını kazanarak çıkış yakalamak istediklerini belirtti.

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında yarın sahasında Eyüpspor'u konuk edecek olan A. Denizlispor'da Kulüp Başkanı Mehmet Uz, puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi. Ligin ikinci yarısında oynadıkları 3 maçta 3 puan aldıklarını ifade eden Mehmet Uz, "Teknik direktörümüz Mesut Bakkal'la çıkacağımız ilk maçımızdan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde telafisi olmayan haftalara girdik. Bu sezon özellikle iç sahada istediğimiz puanları toplayamadık. Yeni teknik heyetimizle çıkacağımız ilk iç saha maçında hedefimiz kesinlikle galip gelmek olacak" dedi.

Yönetim olarak Denizlispor'u layık olduğu yere taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Uz, "Eyüpspor maçı bizim için dönüm noktası maçlardan biri olacak. İlk yarıda deplasmanda mağlup ettiğimiz rakibimizi kendi evimizde de yenmemiz gerekiyor. Her zaman ifade ettiğim gibi biz büyük bir camiayız ve zor günleri aşmak için birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Eyüpspor maçında taraftarlarımızı tribünleri doldurmaya ve maç boyunca takıma destek vermeye davet ediyorum. Takımımızın her zaman itici gücü olan taraftarlarımızın bu maçta da üzerlerine düşeni yapacağından şüphem yok. Bu takım bizim. Yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcularımızla ve taraftarlarımızla bir ve beraber olarak zor süreci atlatacağız. Eyüpspor maçının sıkıntılı günlerin geride bırakıldığı bir maç olması en büyük arzumuz" dedi. - DENİZLİ

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Mesut Bakkal, Denizlispor, Mehmet Uz, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Eyüp engelini geçerek çıkışı yakalamak istiyor - Son Dakika Spor


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