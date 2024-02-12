Denizlispor, ikinci yarıda galibiyet alamadı - Son Dakika
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Denizlispor, ikinci yarıda galibiyet alamadı

Denizlispor, ikinci yarıda galibiyet alamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, ikinci yarıda oynadığı 6 maçta galibiyet alamadı. Son galibiyetini ilk yarının son maçında alan takım, düşme hattında sondan ikinci sırada yer alıyor.

12.02.2024 11:38  Güncelleme: 11:41
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DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Denizlispor sezonun ikinci yarısında 3 puanı hiç bir arada göremedi. Son galibiyetini ilk yarının son maçında Belediye Derincespor'u evinde 2-1 yenerek alan yeşil-siyahlı ekip ikinci devrede çıktığı 6 maçta 3 beraberlikle yetindi. Deplasmanda 24Erzincanspor'a da tek golle mağlup olan Denizlispor, 21 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada bulunuyor.

Kaynak: DHA

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