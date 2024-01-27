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Denizlispor, Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Denizlispor, Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup oldu

TFF 2. Lig'in 22. haftasında Denizlispor, kendi sahasında Isparta 32 Spor'a 2-1 yenildi. Maçta Emre Sağlık (Denizlispor) ve Mehmet Küçükdurmuş (Isparta 32 Spor) gol attı.

Denizlispor, Isparta 32 Spor\'a 2-1 mağlup oldu
27.01.2024 - 16:11,
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TFF 2. Lig'in 22. haftasında Denizlispor, kendi sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Hakan Ülker, Melih Kurtuluş, Emrah Uluçay

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Alihan Kalkan (Alaattin Öner dk. 46), Samet Emre Gündüz (Mehmet Eren

Sıngın dk. 46), Bekir Turaç Böke, Deniz Kodal (Oğuzhan Sarı dk. 75), Oktay Kısaoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Ahmet Tekin, Mustafa Kaçan (Emre Yıldırım dk. 70)

Yedekler: Ali Eren Yalçın, Ramazan Karakurt, Emirhan Kaşcıoğlu, Mehmet Ali Ulaman, Muhammed Eren Kıryolcu, Emir Toprak Dinç

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Samet Karakoç, Caner Koca, Ömer Çiçek, Mehmet Küçükdurmuş, Abdulkerim Canlı, Fırat Aras (Gökmen Aydoğdu dk. 75), İsmet Kavuştu (Gürkan Başkan dk. 46), Muhlis İstemi (Zeki Mert Saki dk. 84), Mustafa Diler (Cemal Kızılateş dk. 62)

Yedekler: Berk Balaban, Emre Can Atila, Alim Harlak, Berat Satılmış, Efe Can Saçıkara, Furkan Uludaş,

Teknik Direktör: Hakan Hayati Karaca

Goller: Emre Sağlık (dk.12) (Denizlispor) Mehmet Küçükdurmuş (dk.29 ve 62) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Mustafa Kaçan, Oktay Kısaoğlu (Denizlispor) Mustafa Diler, Caner Koca, Gürkan Başkan (Isparta 32 Spor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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