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Denizlispor, Isparta 32 Spor ile kritik maça çıkacak - Son Dakika
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Denizlispor, Isparta 32 Spor ile kritik maça çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasından çıkamayan Denizlispor, Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Teknik direktör Özcan Bizati, takımının sahasında kayıp yaşamak istemediğini belirterek, kazanarak düşme hattından çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Denizlispor, Isparta 32 Spor ile kritik maça çıkacak
26.01.2024 - 10:57,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Karaman FK'ya tek golle yenilip düşme potasından çıkamayan Denizlispor yarın sahasında Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor ile oynayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Hakan Ülker'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 19 puanla 16'ncı durumda yer alan Denizlispor'da teknik direktör Özcan Bizati, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Kazanıp bir an önce düşme hattından çıkmayı amaçlıyoruz. Bizim adımıza her maç çok önemli. İyi hazırlandık, takımıma inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizlispor, Isparta 32 Spor ile kritik maça çıkacak - Son Dakika
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