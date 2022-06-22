Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı - Son Dakika
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Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı

22.06.2022 18:33
Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı

DENİZLİ (İHA) – A. Denizlispor, sözleşmesi sona eren kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı.

DENİZLİ (İHA) – A. Denizlispor, sözleşmesi sona eren kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı.

A. Denizlispor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İç transfer görüşmeleri çerçevesince, sözleşmesi sona eren kaleci Hüseyin Altıntaş ile anlaşmaya varan Denizlispor yönetimi, başarılı kaleci ile 1 yıllık daha sözleşme yeniledi.

Denizlispor'un tecrübeli file bekçisi Hüseyin Altıntaş, Kulüp Başkanı Mehmet Uz'la yaptığı görüşmenin ardından resmi mukaveleye imza attı. - DENİZLİ

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Denizlispor'da Hüseyin Altıntaş ile tekrar anlaşma sağlandı Denizlispor'da Hüseyin Altıntaş ile tekrar anlaşma sağlandı Denizlispor'da İlhan gitti Denizlispor'da İlhan gitti
Kaynak: İHA

Hüseyin Altıntaş, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı - Son Dakika

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