A. Denizlispor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İç transfer görüşmeleri çerçevesince, sözleşmesi sona eren kaleci Hüseyin Altıntaş ile anlaşmaya varan Denizlispor yönetimi, başarılı kaleci ile 1 yıllık daha sözleşme yeniledi.

Kaynak: İHA

Hüseyin Altıntaş, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı - Son Dakika

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