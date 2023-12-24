Denizlispor Kaptanı Gökhan Süzen\'e 100. maç sürprizi

Denizlispor ile 100'üncü maçına çıkarak dalya diyen kaptan Gökhan Süzen'e Derincespor maçı öncesi sürpriz yapıldı.

Denizlispor kaptanı Gökhan Süzen, TFF 2. Ligin 19. haftasında bugün Denizli 'de oynanan Derincespor maçında, takımının formasını 100. kez terletti.

Takım kaptanı Gökhan Süzen'in Denizlispor forması altındaki 100. maçına çıkması dolayısıyla Başkan Mehmet Uz, Gökhan Süzen adına özel hazırlanan formayı ve plaketi takdim etti. - DENİZLİ