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Denizlispor Kaptanı Gökhan Süzen'e 100. maç sürprizi - Son Dakika
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Denizlispor Kaptanı Gökhan Süzen'e 100. maç sürprizi

Denizlispor kaptanı Gökhan Süzen, Derincespor maçı öncesi takım formasını 100. kez giydi. Başkan Mehmet Uz, Süzen'e özel hazırlanan formayı ve plaketi takdim etti.

Denizlispor Kaptanı Gökhan Süzen\'e 100. maç sürprizi
24.12.2023 - 15:02,
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Denizlispor ile 100'üncü maçına çıkarak dalya diyen kaptan Gökhan Süzen'e Derincespor maçı öncesi sürpriz yapıldı.

Denizlispor kaptanı Gökhan Süzen, TFF 2. Ligin 19. haftasında bugün Denizli 'de oynanan Derincespor maçında, takımının formasını 100. kez terletti.

Takım kaptanı Gökhan Süzen'in Denizlispor forması altındaki 100. maçına çıkması dolayısıyla Başkan Mehmet Uz, Gökhan Süzen adına özel hazırlanan formayı ve plaketi takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizlispor Kaptanı Gökhan Süzen'e 100. maç sürprizi - Son Dakika
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