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Denizlispor, Karaman FK'ya 1-0 yenilerek ateş hattından çıkamadı - Son Dakika
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Denizlispor, Karaman FK'ya 1-0 yenilerek ateş hattından çıkamadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, deplasmanda Karaman FK'ya 1-0 yenilerek ateş hattından çıkamadı. Teknik Direktör Özcan Bizati, son dakikalara kadar direndiklerini belirterek, önlerindeki maçlarda başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Denizlispor, Karaman FK\'ya 1-0 yenilerek ateş hattından çıkamadı
22.01.2024 - 11:15,
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DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, deplasmanda Karaman FK'ya 1-0 yenilerek ateş hattından çıkamadı. Bu sonuçla 19 puanda kalan yeşil-siyahlılar 21'inci haftayı 16'ncı basamakta tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati, Karaman deplasmanında son dakikalara kadar direndiklerini belirterek, "Buraya puanlar ya da puan almak için gelmiştik. Bitime 7 dakika kala golü yedik. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Önümüzde çok maç var. Mutlaka düşme hattından kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizlispor, Karaman FK'ya 1-0 yenilerek ateş hattından çıkamadı - Son Dakika
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