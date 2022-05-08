Denizlispor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği NasaDoge Menemenspor'u 2-1 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, aldıkları 3 puanla büyük bir avantaj yakaladıklarını bildirdi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, enteresan bir ligin yaşandığını ve bundan sonraki oynayacakları 2 maça da talip olduklarını söyledi.

Kazanmanın güzel olduğunu anlatan Bakkal, "Üst üste özellikle içeride hem Gençlerbirliği hem de rakibimiz Menemenspor'u yenmek güzel, oyuncularımı kutluyorum. Geldiğimiz günden itibaren 8. galibiyeti aldık, 45 puan yaptık. Sahada oyuna iyi başlayan, ondan sonra da pozisyon vermeyen ve son dakikaya kadar hiçbir maçı bırakmayan bir takım var. Zaten bu onlara yakışıyor." diye konuştu.

Bakkal, bu galibiyetle güzel bir avantaj yakaladıklarını belirterek, "Zor da olsa kazanmasını bildik. Denizlispor'a ligde kalmak yakışıyor. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Burada hatalı goller de yiyeceğiz veya böyle kırmızı kartta göreceğiz. Çünkü artık son dakikalarda gerilim yüksek. Hakeme de teşekkür ediyorum ortada bir maç oynattı. Oyuna baktığımız zaman üstün olan bizdik ve kazanmasını bildik." değerlendirmesinde bulundu.

Recep Yazıcı: "İkili mücadelesi yüksek bir maç oldu"

NasaDoge Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı ise bu maçla birlikte ligde kalma umutlarının bittiğini belirtti.

Yazıcı oynadıkları maçın küme düşüp düşmeme maçı değil de normal lig maçı olmasını istediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"İkili mücadelesi yüksek bir maç oldu. Dolayısıyla iki takımın oyucularını kutluyorum. Biz buraya en az 1 puan almak ve küme düşmeme hesapları yaparak geldik. Yediğimiz gole cevap verdik ve dakika 70'e kadar oyunu tutabildik. Rakibin bulmuş olduğu güzel bir gol bizim bütün hamlelerimizi değiştirmemize sebep oldu. Ne yazık ki futbolda golü atamadığınız zaman mağlup oluyorsunuz, bu bir gerçek. Biz kümede kalma umutlarımızı kaybettik. Mühim olan düştüğün yerden kalkmasını bile bilmek."