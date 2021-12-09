Denizlispor, Onazi ile yollarını ayırdı

Denizlispor, profesyonel takım oyuncusu Ogenyi Eddy Onazi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, ön libero oyuncusu Ogenyi Eddy Onazi ile karşılıklı olarak yollarının ayırıldığını açıkladı. Oyuncunun kulüpten tüm alacaklarını sildiğini belirten yeşil siyahlı kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol Şubesi ve teknik heyetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda, profesyonel takım oyucumuz Ogenyi Eddy Onazi ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Oyuncu kulübümüzden alacaklı olduğu tüm alacaklarını silmiş ve karşılıklı fesih evraklarını imzalayarak serbest kalmıştır. Ogenyi Eddy Onazi'ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ